Выпущено приложение для экскурсий по Перми с Иваном Семеновым
В приложении можно послушать, как поет герой книги Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», поиграть с ним в городки, посмотреть, как раньше выглядели исторические здания в городе. В режиме 360 можно увидеть приключения школьника и послушать диалоги из литературного произведения. Для каждой локации, вошедшей в маршрут приложения, его авторы использовали различные сочетания режимов и возможностей.
Для приложения были нарисованы 3D-модели. В дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальное окружение.
«Иван Семёнов» – один из литературных брендов Пермского края. Иногда сложно увлечь детей чтением книг, поэтому важно находить новые способы донесения смыслов в интерактивной форме, будь то пешеходный квест или вторая часть новой экранизации «Ивана Семёнова», которая выйдет в 2023 году. Юбилей Перми – это возможность познакомить с наследием региона новые поколения», – рассказала заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.
Приложение можно скачать для платформ iOS и Android. AR-квест сделала пермская компания «Визионеро» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Цирк Филатовых представил в Перми новое шоу
В Театральном саду в Перми устанавливают чугунное ограждение 1940-х годов
В Пермском крае можно будет увидеть солнечное затмение
Возле здания краевого управления МЧС установили раритетный пожарный автомобиль
Зелёный атлант. В Перми найдена сосна-великан
В трех населенных пунктах откроются виртуальные концертные залы
На трассе Пермь-Соликамск фура врезалась в пассажирский автобус
Пермяки сфотографировали белку-летягу
В Перми завершается Международный фестиваль Мартина МакДонаха
В гости на прикамские дачи зачастили бурундуки
Добавить комментарий: