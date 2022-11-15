Выпущено приложение для экскурсий по Перми с Иваном Семеновым

Пермские разработчики к 300-летию краевой столицы создали приложение для смартфонов и планшетов «Один день Ивана Семёнова». Оно представляет собой пешеходный квест по улицам Перми с дополненной реальностью.В приложении можно послушать, как поет герой книги Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», поиграть с ним в городки, посмотреть, как раньше выглядели исторические здания в городе. В режиме 360 можно увидеть приключения школьника и послушать диалоги из литературного произведения. Для каждой локации, вошедшей в маршрут приложения, его авторы использовали различные сочетания режимов и возможностей.Для приложения были нарисованы 3D-модели. В дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальное окружение.«Иван Семёнов» – один из литературных брендов Пермского края. Иногда сложно увлечь детей чтением книг, поэтому важно находить новые способы донесения смыслов в интерактивной форме, будь то пешеходный квест или вторая часть новой экранизации «Ивана Семёнова», которая выйдет в 2023 году. Юбилей Перми – это возможность познакомить с наследием региона новые поколения», – рассказала заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.Приложение можно скачать для платформ iOS и Android. AR-квест сделала пермская компания «Визионеро» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.