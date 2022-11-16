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Пять фильмов получат рибейт из бюджета Пермского края за 2022 год
В список вошли драма «Фрау», сказочный блокбастер По щучьему велению», картины «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2», «Она танцует» и «Чувства Анны». К работе на съемочных площадках этих фильмов были привлечены более 1,1 тыс. жителей края в качестве актеров массовых сцен и специалистов.
Напомним, рибейт предполагает возмещение из бюджета региона части затрат, которые производители кинофильмов понесли во время киносъемок на его территории. На этапе подачи заявок кинокомпании представляют все документы, подтверждающие затраты на кинопроизводство в Прикамье. В этом году расходы компаний на территории края превысили более 70 млн руб. Максимальные издержки пришлись на оплату приобретения исключительных прав у пермяков на сценарии и музыку, а также услуг по декорационно-техническому оформлению, аренду транспорта, помещений, операторской и осветительной техники.
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