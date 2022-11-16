Пять фильмов получат рибейт из бюджета Пермского края за 2022 год

Министерство культуры Пермского края определило победителей заключительного этапа отбора на получение субсидии – рибейта. Пять кинокомпаний, съемки которых проходили в Прикамье в 2022 году, получат выплаты из регионального бюджета. Их общая сумма составит более 34 млн руб.В список вошли драма «Фрау», сказочный блокбастер По щучьему велению», картины «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2», «Она танцует» и «Чувства Анны». К работе на съемочных площадках этих фильмов были привлечены более 1,1 тыс. жителей края в качестве актеров массовых сцен и специалистов.Напомним, рибейт предполагает возмещение из бюджета региона части затрат, которые производители кинофильмов понесли во время киносъемок на его территории. На этапе подачи заявок кинокомпании представляют все документы, подтверждающие затраты на кинопроизводство в Прикамье. В этом году расходы компаний на территории края превысили более 70 млн руб. Максимальные издержки пришлись на оплату приобретения исключительных прав у пермяков на сценарии и музыку, а также услуг по декорационно-техническому оформлению, аренду транспорта, помещений, операторской и осветительной техники.