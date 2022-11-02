Цирк Филатовых представил в Перми новое шоу
Александр Филатов, дрессировщик, обладатель золотой награды Международного фестиваля: "Самое главное для дрессировщика - вовремя заметить, какой мишка может делать определенный трюк и направить его в этом направлении."
Помимо косолапых на манеже Пермского цирка выступают австралийские розовые пеликаны, верблюды, дикобразы, арктические лайки, белоснежные голуби. Есть и сольные номера. Среди них – прыжок «собаки-супердога» с 6-метровой высоты.Гастроли Цирка Филатовых проходили в Перми последний раз 5 лет назад. Поэтому увидеть премьеру приехали жители со всего Пермского края.
Галина Хохлявина: "Мы приехали из Чусового, из Кунгура, из Перми, это что-то невероятное. Уж я сколько пожила, такого ещё не видела!" В нынешнем юбилейном туре династия Филатовых отмечает 185 лет с момента основания. Снова и снова не переставая удивлять искушенную публику.
Татьяна Филатова, народная артистка России: "Все любители цирка и у кого на памяти фамилия Филатовых, они обязательно должны посетить нашу программу, осталось совсем мало времени, чтобы удивить интересное искусство цирка. Тем более, что и для детей, и для взрослых цирк интересен. "
Сюжетная линия спектакля, а это именно спектакль, раскрывается настоящим сюрпризом только в самом финале. Каким? Это можно узнать, оказавшись в числе зрителей циркового шоу. Ближайшее представление артисты покажут уже в пятницу, 3 ноября.
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