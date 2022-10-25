В Театральном саду в Перми устанавливают чугунное ограждение 1940-х годов
Ежегодно администрация Перми приводит в нормативное состояние существующие парки и скверы, а также обустраивает новые места отдыха горожан. Всего к 300-летию Перми планируется благоустроить порядка 40 парков и скверов в разных районах города.Подробности выясняла Марина Печенова.
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