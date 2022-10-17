Зелёный атлант. В Перми найдена сосна-великан
Список таких гигантов пополняется в рамках конкурса «Зеленые атланты Перми», объявленного в преддверии 300-летия краевой столицы. Его целью является поиск деревьев-свидетелей истории города. На сегодняшний день в Реестр включены 12 тополей, 14 лип, 8 ив, 9 берез, 2 черемухи, 6 сосен, 3 лиственницы, 4 ели, 3 пихты, а также по одному кедру, вязу, дубу и яблоне.
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