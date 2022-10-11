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← На трассе Пермь-Соликамск фура врезалась в пассажирский автобус

В трех населенных пунктах откроются виртуальные концертные залы

Сегодня виртуальные концертные залы откроются сразу в трех населенных пунктах Прикамья — это Гремячинск, Юсьва и Гайны. По этому случаю будет организована прямая трансляция концерта классической музыки, который начнется семь вечера на сцене ДК имени Солдатова в Перми. Прозвучат произведения Шостаковича и Чайковского. Всего в Прикамье это выступление увидят и услышат зрители тридцати двух виртуальных концертных залов.

Опубликовано: 11.10.2022 в 14:20 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← На трассе Пермь-Соликамск фура врезалась в пассажирский автобус

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