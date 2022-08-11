В главный ледовый городок на эспланаде вернутся горки
Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что будущей зимой в главный ледовый городок на эспланаде вернутся горки для катания. Соответствующие разрешения будут получены, а сам комплекс будет посвящен 300-летию краевой столицы.
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