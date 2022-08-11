Телеканал «МУЛЬТ» продолжает прием заявок на питчинг анимационных проектов

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» продолжает прием заявок на питчинг анимационных проектов «МУЛЬТ Питчинг» в категории 6+. Номинировать идеи можно в категориях «Анимационный сериал» и «Анимационный фильм». Победитель каждой из номинаций получит приз до 1 млн рублей.

Заявки уже поступили из 30 городов, большинство - из Москвы, а также – из Нижнего Новгорода, Ярославля, Липецка, Перми, Севастополя и многих других. Среди проектов доминируют приключения, фантастика, обращение к русскому фольклору, в том числе фанфики на русские сказки.

Эксперты медиахолдинга отмечают, что среди работ есть как профессионально выстроенные истории с уже отрисованными героями, так и достойные идеи, которые еще предстоит доработать до уровня индустриального продукта, в случае их победы. На соискание поступили синопсисы приключенческих сериалов, есть полнометражные мультфильмы, которые уже обратили на себя внимание.

Цель заявленного «МУЛЬТ Питчинга» - поддержка талантливых авторов и творческих команд, а также поиск новых историй, идей и героев. Принять участие могут авторы от 18 лет и старше. Заявки принимаются до 31 августа 2022 года.

В сентябре к отбору финалистов приступит Экспертный совет, который объявит шорт-лист. В октябре пройдет очная защита проектов. Имена победителей профессиональное жюри назовет не позднее 30 ноября.