Косолапые расшалились
А в Оханском округе другой медведь устроил разгром на пасеке. Хозяин тайги уничтожил два улья с хорошими пчелиными семьями. Поломал и растащил в стороны деревянные рамки и ушел восвояси.
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