"Своё": в Перми состоялся фермерский фестиваль

В выходные в центре Перми на площади возле Театра-Театра прошел фестиваль фермерской еды "Своё". Здесь можно было не только купить продукцию местных производителей, но и проверить количество нитратов в арбузах, оценить качество яиц и даже погладить пчелу.Фестиваль-ярмарка открылся торжественно, творчески и ярко. Фермерский фестиваль проводится не первый год, в 2022 именно Пермь удостоена чести встретить фермеров со всей России.Торговых рядов на площади перед Театром-Театром было много. Это не просто ярмарка, а ярмарка-фестиваль. Из Тюмени приехала частная сыроварня представила большой ассортимент натуральных зрелых сыров на цельном молоке. Перед покупкой сыр можно было попробовать. На площадке ПГАТУ посетителей встречал сам ректор. Для всех желающих провели мастер-класс по определению свежести яиц.Признаком свежести яиц является высота воздушной камеры — полость в тупом конце яйца между внутренней и наружной подскорлупными оболочками, заполненная воздухом. Ее можно увидеть, прислонив яйцо к лампочке. У свежего яйца высота воздушной камеры должна быть не более 4 мм.В ПГАТУ учат обращению с животными. Поэтому одним из гостей ярмарки стал черный лабрадор Пират, который показал знание команд. Авторскую продукцию на фестивале представили и рукодельницы. Например, вязаные игрушки. Пряжа плюшевая, наполнитель - холлофайбер.Прилавок с гортензиями и розами выделяется среди других. Как рассказали продавцы, растения с закрытой корневой системой можно сажать с мая до конца октября. Даже в нашем климате при правильном уходе розы и гортензии прекрасно зимуют и радуют своим цветением.Любители сладостей не смогли пройти мимо прилавков с леденцами и ореховой пастой.После ярких впечатлений и буйства вкусов можно было отдохнуть на пуфиках в зоне отдыха, а сфотографироваться на память - на необычном арт-объекте - соломенном тракторе.