Пермяков приглашают сняться в заключительной сцене фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова»
. Как рассказали организаторы, горожане для сцены выстроятся в огромную цифру «300» в честь празднования предстоящего юбилея города, а главный герой Иван – его играет Роман Погорелов – приземлится к ним на воздушном шаре. Руководить процессом будет режиссер фильма Антон Богданов. Напомним, съемки второй части фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова» стартовали в Пермском крае в начале июня. По сюжету, в жизни Ивана Семёнова – неутомимого фантазера и неисправимого хулигана – новая беда. Его школьная любовь Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить ее отъезд, идет на все возможные ухищрения: подкуп ее родителей, предложение руки и сердца и даже похищение. Но в результате добивается лишь одного – ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо – Шаман, который исполняет любые желания.Авторы фильма планируют, что «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова 2» выйдет в прокат в 2023 году. А первую часть картины, снятую по повести пермского писателя Льва Давыдычева, можно будет увидеть на больших экранах в сентябре этого года.
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