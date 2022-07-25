Пермские ученые изобрели новый способ передачи энергии на расстояние
Сейчас экспериментальная система в лаборатории может передавать энергию как минимум на 200 метров. Ученые продолжают работать над увеличением мощности и эффективности разработки. Предполагается, что ее можно будет использовать на особо опасных производствах. Дело в том, что использование металлических проводников сопряжено с риском возгорания и взрыва в среде, где есть газ - сероводород, метан. Новая система, считают разработчики, будет лишена этих недостатков. В случае повреждения волокно не дает искр в отличие от металлических проводников. Плюс массогабаритные параметры оптического волокна существенно ниже, чем классические.
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