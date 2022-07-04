Перед мэрией Перми установили мобильные кадки с туями и елями

Сегодня на улицах Ленина и Сибирской, возле здания администрации Перми, появились деревья в кадках. Это так называемое мобильное озеленение. Всего было установлено 12 контейнеров с туями и елями из питомников Казани и Тольятти.Контейнеры для туй и елей специально изготовлены по заказу МКУ «Горзеленстрой» из переработанного пластика, собранного жителями Перми. Специалисты будут следить за растениями, а на зиму прямо в контейнерах перевезут их в муниципальный питомник растений, чтобы в следующем году с наступлением тепла вернуть обратно."Пока пользуемся саженцами из других городов. Они приехали к нам из питомников Казани и Тольятти. А в нашем муниципальном питомнике уже этой осенью будет высажено на доращивание 3 тысячи саженцев. В дальнейшем на улицы города будем высаживать свой посадочный материал", – сообщил Глава Перми Алексей Дёмкин