Перед мэрией Перми установили мобильные кадки с туями и елями
Контейнеры для туй и елей специально изготовлены по заказу МКУ «Горзеленстрой» из переработанного пластика, собранного жителями Перми. Специалисты будут следить за растениями, а на зиму прямо в контейнерах перевезут их в муниципальный питомник растений, чтобы в следующем году с наступлением тепла вернуть обратно.
"Пока пользуемся саженцами из других городов. Они приехали к нам из питомников Казани и Тольятти. А в нашем муниципальном питомнике уже этой осенью будет высажено на доращивание 3 тысячи саженцев. В дальнейшем на улицы города будем высаживать свой посадочный материал", – сообщил Глава Перми Алексей Дёмкин
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