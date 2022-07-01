«Выходные на набережной»: молодежные гуляния и «ДеревняФест»
В Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий рассказали, что 2 и 3 июля набережная реки Камы станет местом широких народных гуляний (0+). В субботу, 2 июля, в 18:00 в амфитеатре состоятся традиционные молодёжные гуляния. В программе - народные кадрили, пляски, песни и летние хороводы, молодёжные игры в сопровождении гармошки и балалайки.
А в воскресенье, 3 июля, на набережной пройдет масштабный праздник – «ДеревняФест». Зрители любых возрастов смогут принять участие в деревенских забавах, играх, поучаствовать в мастер-классах и, конечно, посмотреть концерты народных и фольклорных коллективов. На набережной выступят фолк-проект «Груша», ансамбль цыганской музыки и танца «Ромэн», ансамбли «Воскресение», «Ярмарка», «Ба-Ба-Ту» и другие коллективы. Также запланирован концерт известного пермского фолк-панк проекта «Балакирь» балалаечника Андрея Кирякова.
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