"Река Керлью": заключительная премьера сезона в Пермской опере
Перед командой постановщиков стояла непростая задача - оставаясь в рамках оригинального замысла автора, попытаться подобрать новый эстетический код. Спектакль предстанет как портал в прошлое, сцена и зал поменяются местами. Зрители расположатся на подмостках, а само действие будет разворачиваться в зоне оркестровой ямы, партере и на ярусах.
Постановкой «Реки Керлью» на большой музыкальной сцене дебютирует молодой режиссер, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Федор Федотов. Музыкальный руководитель и дирижер премьеры — Евгений Воробьев, над костюмами и образами работают молодые художники Екатерина Барышникова и андеграундный художник-модельер Артем Икона.
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