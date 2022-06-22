Платформа «Wink» включена в реестр отечественного программного обеспечения

Цифровая мультимедийная платформа «Wink» прошла технический аудит Минцифры России и была включена в реестр отечественного программного обеспечения. Созданная с нуля разработчиками группы компаний «Ростелеком», платформа уверенно вошла в тройку лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.Анна Сюзева, заместитель директора по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Клиенты выбирают удобство сервиса, цифровые возможности, уникальные для российского рынка продукты и библиотеку отличного контента. Для нас важно, чтобы «Wink» был российским видеосервисом с лучшим пользовательским опытом. Впереди у нас большие планы по развитию. Например, совсем скоро появятся новые сериалы в линейке «Wink Originals»."Приложение доступно абсолютно на любом экране: от домашнего телевизора до смартфона. Легко скачать - из App Stor и Google Play и управлять - в настройках устройства. Теперь пользователям видеосервиса «Wink» доступна не только обширная коллекция фильмов, сериалов и документального кино, но и контент, созданный популярными российскими видеоблогерами.В международный день блогера в поддержку отечественных пользователей запустили акцию – авторы, разместившие публикацию на платформе «Wink», в течение двух месяцев будут получать весь доход от рекламы.Дарья Волчек, блогер: "Такая поддержка очень кстати для российских блогеров. Во–первых, очень увеличивается охват аудитории, а во-вторых, дополнительный доход – это всегда бонус."Акция в поддержку российских видеоблогеров продлится до конца года. Сегодня свои блоги на платформе «Wink» ведут уже более 400 авторов. Это и топ-5 блогерских каналов, включая молодёжный «Трум-Трум» и игровой «Funny Games TV».