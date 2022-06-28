В оперном театре состоялась премьера постановки "Норма" (12+). Несмотря на популярность во всем мире, в России оперу Винченцо Беллини ставят не так часто, а в Перми она представлена впервые.Для артистов играть в ней почетно. Красота и пластичность вокализации, предельная лёгкость и гибкость, изящество и виртуозный блеск исполнения. Именно этими понятиями можно охарактеризовать стиль Бельканто, которым пронизана опера Винченцо Беллини «Норма». Он сложился в 17 веке и стал основой Итальянской школы. Техника крайне сложная, признается Вероника Джиоева, исполнительница партии примадонны.Вероника Джиоева, заслуженная артистка РФ: "Технически она очень сложная для певца, нужно иметь идеальное вокальное состояние. Я не знаю партии где столько поют, надо столько красок показать, чтобы заинтересовать зрителя".Ради партии Поллиона, заслуженный артист Республики Армения, тенор Ованнес Айвазян отказался от других перспективных предложений.Ованнес Айвазян, заслуженный артист Республики Армения: "Мне хотелось сделать новую роль потому что я после пандемии начал работать и у меня не было роли, а я почти каждый год я пою в премьерах. Давно хотел исполнить эту роль Поллиона в "Норме"." Постановщиком спектакля выступил лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Максим Петров. Для него это дебют на оперной сцене и с задачей он справился. Пермская «Норма» - вне времени и точки на карте, ее фантазийный мир построен вокруг либретто. Смысл читается во всем, в том числе в пластике тела артистов. Работе над ней уделили не мало внимания на репетициях.Максим Петров лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (2021), режиссер спектакля: «Нам удалось всем вместе получить новый опыт благодаря осознанию своего тела, понимаю, что статика и большой крупный жест-это не просто. Это такая же задача как игровая мизансцена и ее каким-то образом нужно решать.» К премьере была приурочена и объемная публичная программа «Лаборатории современного зрителя». Это и мастер-класс с режиссером спектакля, и творческая встреча с дирижером-постановщиком Нормы Миграном Агаджаняном. Так что зритель уже мог примерно представить чего ожидать. "Норма" будет идти в Пермском оперном еще 3 дня - 28, 29 и 30 июня.