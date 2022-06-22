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На пермской набережной появился новый арт-объект
Создатели арт-объекта - ребята из студии «Жираф», которые стали победителями проекта «Лаборатория архитектурной мысли», который прошел в пяти городах Прикамья. Разрабатывали идею под присмотром профессионалов в течение 7 дней. На сборку конструкции ушло две недели.
Валерия Асафова, руководитель общественной организации «Улица детства»: "Нам кажется, что этот объект органично вписался в площадку, потому что набережная - лицо города, и мы рады, что у нас появилась такая возможность рядом с прошлогодними реализованными объектами, чтобы появился новый объект. Они поддерживают друг друга."
Здесь же прямо на деревьях висят те самые конфеты, которые производит кондитерская фабрика. И если очень хочется, их можно даже попробовать.
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