На пермской набережной появился новый арт-объект

Арт-объект под названием «Сладкая Пермь» появился на пермской набережной. Он посвящен первой на Урале и в Сибири кондитерской фабрике «Пермская», которая была основана в 1892 году.Создатели арт-объекта - ребята из студии «Жираф», которые стали победителями проекта «Лаборатория архитектурной мысли», который прошел в пяти городах Прикамья. Разрабатывали идею под присмотром профессионалов в течение 7 дней. На сборку конструкции ушло две недели.Валерия Асафова, руководитель общественной организации «Улица детства»: "Нам кажется, что этот объект органично вписался в площадку, потому что набережная - лицо города, и мы рады, что у нас появилась такая возможность рядом с прошлогодними реализованными объектами, чтобы появился новый объект. Они поддерживают друг друга."Здесь же прямо на деревьях висят те самые конфеты, которые производит кондитерская фабрика. И если очень хочется, их можно даже попробовать.