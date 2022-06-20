Ботаническому саду Пермского университета исполняется 100 лет
С 21 по 24 июня пройдут пленарные сессии, обсуждение планов развития, запланированы экскурсии по Ботаническому саду Пермского университета и выезд в Соликамский Ботанический сад Григория Демидова.
Ботанический сад Пермского университета был основан в 1922 году по инициативе и под руководством российского ученого, ботаника и альголога Александра Генкеля. Коллекционный фонд сада насчитывает более 8 тысяч видов, форм и сортов растений различных климатических зон. Ботанический сад ПГНИУ имеет статус учебно-научного учреждения и особо охраняемой природной территории (ООПТ).
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