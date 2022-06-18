ВГТРК объявила кампанию "Смотрим летом"
Кроме «Елизаветы», в рамках контентной кампании «Смотрим летом» зрителей ждёт ещё 15 премьерных сериалов разных жанров, среди которых классические драмы («Цена молчания», «Вспомни меня»), современные и ретро-мелодрамы («Завод», «Розы на стекле»), захватывающие детективы («Угрозы», «Зацепка»), мистический триллер («Ловец снов»), биографическая драма («Эйнштейн. Теория любви»), а также полнометражные фильмы именитых режиссёров, среди которых (драма режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой»). Для поклонников качественной документалистики этим летом «Смотрим» предложит подборку премьерного российского и зарубежного документального кино, в том числе («Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию», «Таблоид»). Не забыты и интересы юных пользователей: новые выпуски приключений любимых героев современной отечественной анимации этим летом «Смотрим» всей семьёй.Концепция медиаплатформы ВГТРК охватывает гораздо больше зрительских потребностей, чем просто онлайн-кинотеатр. Кроме огромной киносериальной библиотеки, «Смотрим» предлагает все жанры и типы профессионального аудиовизуального контента, объединённые в тематические кластеры:
• информационный кластер «СМОТРИМ ВЕСТИ» (SMOTRIM.RU/VESTI) в режиме реального времени агрегирует весь информационный медиаконтент, производимый ВГТРК во всех регионах России.
• стримминговый кластер «СМОТРИМ ЭФИР» (SMOTRIM.RU/EFIR) обеспечивает доступ к потоковой трансляции федеральных и региональных телерадиоканалов ВГТРК, основных федеральных вещателей, а также региональных телеканалов, выбравших «Смотрим» одной из платформ распространения вещания в цифровой среде.
• архивный кластер «СМОТРИМ ТВ СССР» (SMOTRIM.RU/FOND) - уникальный архив ГОСТЕЛЕРАДИОФОНДА за последние 60 лет.Александр Нечаев, заместитель Генерального директора ВГТРК: «К запуску кампании «Смотрим летом» мы полностью обновили приложение и веб-версию платформы, постаравшись сделать их максимально удобными для наших пользователей в России и за её пределами. Постепенно к редакционной работе подключаются филиалы в регионах, а они у ВГТРК есть во всех субъектах России. Это значит, что каждый пользователь «Смотрим» получает доступ не только к федеральному, но и локальному медиаконтенту, регионализированному вещанию, в которое интегрированы новости и актуальная информация каждого города или региона нашей огромной страны. Ну и СМОТРИМ ЛЕТОМ двести премьерных часов, начиная с долгожданной «Елизаветы» — для всех, бесплатно и без регистрации. Осенний пакет премьер уже формируется».
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