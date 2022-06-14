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← «Пермский ящер», «Человеколось» или «Чекан». Эксперты выбирали проект нового моста через Каму

Телеканал «МУЛЬТ» объявил питчинг анимационных проектов

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») - один из лидеров производства детской анимации в России и СНГ - объявляет о старте приема заявок на питчинг анимационных проектов «МУЛЬТ Питчинг» в категории 6+.
Цель питчинга – формирование новых трендов в производстве мультфильмов для детей, поддержка талантливых авторов, творческих команд, а также поиск новых историй, идей и героев. Организаторы будут способствовать созданию новой индустриальной площадки для диалога дебютантов и профессионалов с экспертами рынка, производителями контента. Авторы лучших сценариев получат возможность выиграть до 1 млн рублей в номинации «Анимационный сериал» и до 1 млн рублей в номинации «Анимационный фильм».
Татьяна Цыварева, генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ»: «Нам очень хочется найти тех авторов, тех гениев, которые ещё не работают с большими студиями. Мы верим, что есть талантливые идеи и проекты, которые мы с удовольствием сможем реализовать вместе с победителями и добиться больших успехов. А для нас самый главный успех – любовь зрителей. Мы ждем как профессионалов в возрасте от 18 лет, так и тех, для кого анимация – это хобби. Заявки принимаем в любой форме. Кто-то может выразить мысль в нескольких предложениях, и мы увидим замечательную идею, кому-то надо расписать, разложить проект. Кто-то, вероятно, отправит нам уже готовый сценарий. Мы будем изучать и читать все полученные материалы. Ограничений нет. Мы ждем разные идеи и истории, а особенно хотим сфокусироваться на сценариях для всей семьи. Сейчас на рынке много мультфильмов на разный возраст, гендер - для девочек, для мальчиков. Нам же хочется найти проекты, которые бы объединили всю семью за просмотром: детей, родителей, бабушек и дедушек – всех!».


Опубликовано: 14.06.2022 в 11:50 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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«Пермский ящер», «Человеколось» или «Чекан». Эксперты выбирали проект нового моста через Каму

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