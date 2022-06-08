До июля пермяки смогут наблюдать редкое астрономическое явление

Такое бывает лишь раз в 170 лет. Большой парад планет могут наблюдать в ночном небе жители Прикамья. Конечно, как рассеются тучи. Впрочем, время есть. Редкое астрономическое явление будет актуально до июля. Что говорят о нём ученые, и что предвещают астрологи?Сатурн, Юпитер, Марс, Венера и самый близкий к солнцу Меркурий. На экране проектора — точная копия звездного неба ближайшей ночи. Руководитель астроклуба Сергей Полищук показывает уникальное астрономическое явление этого лета — Большой парад планет.Сергей Полищук, руководитель астроклуба «Телескоп»: "Парад планет можно наблюдать в том варианте, как мы сейчас показали. С 02.30 часов ночи, для того чтобы увидеть с одной стороны восход планет максимально удобным образом". Увидеть на небе этим летом можно пять небесных тел. При этом выстроены в ряд будут все планеты Солнечной системы, в том числе, плохо видимые Нептун и Уран.В качестве смотровой площадки отлично подойдет гора или другая возвышенность. Сам же парад планет будет на востоке. Справа от восхода солнца.Разглядеть каждую планету помогут технологии Пермского планетария. Оборудование позволяет сымитировать большинство астрономических событий. В том числе и Парад планет.Иван Трапезников, специалист Пермского планетария: "Имитация различных погодных условий. Восход, заход солнца, фазы Луны, планеты. Совпадения всех движений, наложений создает очень много астрономических событий, таких как Парад планет, соединения и сближения различных небесных тел". Нынешнее явление редкое. Большой парад — это когда в один ряд становятся все планеты Солнечной системы. В следующий раз подобное произойдет через 170 лет. И если для астрономов — это лишь красивое событие, то по мнению астрологов — время судьбоносных решений.Юлия Гикис, астролог: "Принимаются решения о разводе или бракосочетании, люди уходят в карьеру, меняют работу. Планеты встают в ряд и образуют магнитное поле, которое очень сильно влияет на нашу землю".Увидеть Большой парад планет есть шанс уже в выходные. Синоптики обещают ясное небо над Чайковским, Чернушкой, Бардой и краевой столицей. Продлится астрономическое явление на пермском небе до июля. Но с каждым днем планеты будет видно всё меньше и меньше.