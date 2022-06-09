Спектакль «Цветы для Элджернона» принес новые награды Пермскому театру кукол
Судьи оценили нестандартный подход, метафоричность языка и визуальное воплощение постановки: конструктор LEGO, видеоэффекты, зрители видят все технические моменты и перестройки. Идея так необычно воплотить на сцене рассказ американского писателя Дэниела Киза пришла Дмитрию Вихрецкому в связи с тем, что по сюжету повествования над человеком поставлен эксперимент. Пермский режиссер решил поступить так же, но уже над формой постановки. В данном случае это театр синтетический, на стыке телевидения, драматического театра, театра кукол, анимации.
Спектакль вошёл в список самых заметных театральных событий по версии «Золотой маски–2022».
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