Виртуальные концертные залы: открытие фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" увидели в 34 населенных пунктах

В Перми стартовал 13-й фестиваль классической музыки "Владимир Спиваков приглашает". Концерты будут проходить на сцене ДК им. Солдатова до 10 июня включительно. Выступление Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро благодаря сети виртуальных концертных залов онлайн смотрели жители в 34 населенных пунктах Прикамья.На сцене пермского Дворца культуры имени Солдатова — артист мира ЮНЕСКО, дирижёр Владимир Спиваков. В день открытия Всероссийского фестиваля звучит музыка из балетов Стравинского и Чайковского. На игре национального филармонического оркестра России полный зал.Людмила Хворостяная: "Это Спиваков, его надо видеть, его надо слушать. У него музыка на кончиках пальцев! Такие события в Перми - это счастье!"Впрочем, большая часть зрителей сегодня находится далеко за пределами краевой столицы. Фестиваль Владимира Спивакова в прямом эфире - во всех виртуальных концертных залах Прикамья. В том числе в двух новых — в Верещагино и Горнозаводске.Концертный зал в Горнозаводске организован на базе местной детской школы искусств и при поддержке Министерства культуры Пермского края. Услышать маэстро сюда пришли около полусотни человек.Посещение виртуального концертного зала абсолютно бесплатно. Проект реализован за счет национального проекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сегодня жители отдаленных территорий могут наравне с пермяками посещать выступления больших артистов — смотреть концерты на большом экране с хорошим звуком.Во время трансляции работают сразу несколько камер. Зрители могут наблюдать за сценой с разных ракурсов, видеть крупные планы.Директор школы искусств Наиля Шалашова говорит, что сегодня онлайн-трансляции создают для зрителей атмосферу личного присутствия, а сами виртуальные залы выводят знакомство людей с академическим искусством на новый уровень.Наиля Шалашова, директор Горнозаводской Школы искусств: "Сравнить невозможно. Прекрасное звучание, прекрасная картинка! Я рада за преподавателей и обучающихся. Они смогут смотреть виртуальные концерты в хорошем качестве". Фестиваль Владимира Спивакова пройдет до 10 июня. Впереди — музыка из балета «Ромео и Джульетта», выступления солистов Московского театра «Новая опера» и многое другое.Все события пятидневной программы будут транслироваться в 34 виртуальных концертных залах Пермской краевой филармонии в территориях Прикамья.