Райский сирингарий: Ботанический сад приглашает на фестиваль цветения сирени

В Ботаническом саду Пермского классического университета проходит традиционный фестиваль цветения сирени. В саду собрана рекордная коллекция кустарника - более 120 сортов, и вот уже 3 год подряд во время цветения ботаники приглашают гостей. Очередь на улице растянулась метров на сто. Пришло не меньше тысячи человек. Одновременно проводят 5 экскурсий.Один из самых редких видов в коллекции — «Комсомолка». В России он был утерян, теперь восстановлен. Много сирени, названной в честь знаменитых философов, особо популярна у садоводов «Индия», есть сорт «Сенсация» и «Огни Донбасса». Елена Елисеева пришла на экскурсию вместе детьми: Левой и Лерой. Говорит, это лучший способ привить им хороший вкус.Елена Елисеева: "Мне кажется, это хорошая возможность показать детям что-то большее, чем есть на наших улицах. Способ поднять планку, показать, что есть что-то более красивое, развитие художественного восприятия».Всего в Ботаническом саду университета больше 120 сортов сирени, порядка 150 кустов. В разгар цветения фестиваль здесь проводят уже в третий раз.Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГНИУ: «В вечернее время, когда мы проводим экскурсии во время фестиваля цветения сирени, она особенно благоухает. Это всегда привлекает внимание, позволяет отдохнуть перед сном и набраться позитивных эмоций».Коллекция сирени — ровесница Ботанического сада. А у него нынче юбилей — 100 лет! Самым взрослым кустам — больше полувека. Александр Дядик, заведующий оранжереями Ботанического сада ПГНИУ: "Кусты мы частично сейчас обновляем. Либо новые высаживаем, либо старые подпиливаем, делаем обрезку».Фестиваль цветения сирени в Ботаническом саду проходит в течение двух дней. В прошлый раз его посетило больше двух тысяч человек.Еще одно место в Перми, где много сирени, сквер возле Театра оперы и балета. Здесь несколько десятков кустов. Цветет сирень в пермском климате всего полторы-две недели, так что есть совсем немного времени, чтобы насладиться красотой и уникальным ароматом.