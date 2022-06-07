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Райский сирингарий: Ботанический сад приглашает на фестиваль цветения сирени
Елена Елисеева: "Мне кажется, это хорошая возможность показать детям что-то большее, чем есть на наших улицах. Способ поднять планку, показать, что есть что-то более красивое, развитие художественного восприятия».Всего в Ботаническом саду университета больше 120 сортов сирени, порядка 150 кустов. В разгар цветения фестиваль здесь проводят уже в третий раз.
Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГНИУ: «В вечернее время, когда мы проводим экскурсии во время фестиваля цветения сирени, она особенно благоухает. Это всегда привлекает внимание, позволяет отдохнуть перед сном и набраться позитивных эмоций».
Коллекция сирени — ровесница Ботанического сада. А у него нынче юбилей — 100 лет! Самым взрослым кустам — больше полувека. Александр Дядик, заведующий оранжереями Ботанического сада ПГНИУ: "Кусты мы частично сейчас обновляем. Либо новые высаживаем, либо старые подпиливаем, делаем обрезку».
Фестиваль цветения сирени в Ботаническом саду проходит в течение двух дней. В прошлый раз его посетило больше двух тысяч человек.
Еще одно место в Перми, где много сирени, сквер возле Театра оперы и балета. Здесь несколько десятков кустов. Цветет сирень в пермском климате всего полторы-две недели, так что есть совсем немного времени, чтобы насладиться красотой и уникальным ароматом.
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