В Перми пройдет XIII Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»
В связи с реконструкцией Большого зала филармонии все фестивальные события будут проходить на площадке ДК им. Солдатова.Прямые трансляции открытия и закрытия фестиваля будут организованы из ДК им. Солдатова в Органный концертный зал.
Все уникальные программы фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн в 32 виртуальных концертных залах Прикамья.
Фестиваль Пермской филармонии проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Пермского края в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
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