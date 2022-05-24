"В чём соль?": научно-популярный фестиваль в Пермском университете

В Пермском классическом университете прошел научно-популярный фестиваль под названием "В чем соль?". На несколько дней территория студгородка превратилась в мастерскую под открытым небом. Скульпторы соревнуются в обработке сильвинита, а в музее представили редкие минералы, некоторые из них когда-то даже заказывал для своих работ Пабло Пикассо. В руках скульптора Евгения Шадрина материал экзотичный - древняя солевая порода - сильвинит. Работать с таким непросто.Из-за того, что структура вязкая и зернистая, кристаллы нужно не скалывать, а разминать. Задача мастера воплотить в горной породе тему «Наука и мифология».Евгений Шадрин, студент Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова: "Это моя небольшая фантазия, намек, аллюзия на первобытность, здесь человек освоил бумеранг".На несколько дней территория студгородка классического университета превратилась в арт-площадку под открытым небом. Это одно из направлений научно-популярного фестиваля «В чём соль?», партнером которого выступила компания «Уралкалий». Задача - познакомить пермяков с разнообразием пород и минералов, и рассказать, как соль стала основой развития Прикамья. Эдуард Аветисян, заместитель начальника управления по связям с государственными органами власти ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края: "Для компании всегда важно поддерживать молодежь, это наше будущее, поэтому мы огромное внимание уделяем в компании развитию взаимоотношений с университетами, образовательными учреждениями. Мы будем и дальше продолжать, и инициировать, и поддерживать, и принимать участие в подобных мероприятиях".Еще одной точкой притяжения стал минералогический музей. Здесь хранятся образцы со всего мира. Визитная карточка - волконскоит. Этот источник природной зеленой краски можно найти только в Прикамье. Когда-то его заказывал художник Пабло Пикассо.Юрий Пактовский, заведующий минералогическим музеем ПГНИУ: "Минерал уникальный еще и тем, что он встречается только на территории Пермского края".Фестиваль стал первым крупным университетским мероприятием за период пандемии, и по словам представителей вуза, отлично дополнил традиционную «Ночь музеев». Еще одним ярким событием стала презентация авторского медиапроекта «Пермь с начала». В нем зрителям предстоит авторское путешествие по истории Прикамья: с момента зарождения планеты до расцвета династии Строгановых.Григорий Головчанский, доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ: "Есть отдельные серии, которые посвящены естественной истории нашего края. Попытка проследить от начала историю нашей земли во всех ее проявлениях и многообразии и донести до самого широкого зрителя".Работы с сильвинитом на открытой уличной площадке будут продолжаться.В течение недели эти минералы будут превращаться в настоящие произведения искусства. Во всей красе они предстанут 25 мая, в день закрытия фестиваля.