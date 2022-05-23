В "Театре-Театре" покажут премьеру для детей «Хома и Суслик»

В фойе "Сцены-Молот" в «Театре-Театре» в 16:00 сегодня покажут премьеру для детей «Хома и Суслик» (0+). В спектакле 2 главных героя. Один никогда не сидит на месте, познает мир и задает тысячу вопрос, второй — лежебока, для него важно вкусно поесть и сладко поспать, но он считает себя умнее. Несмотря на различия, они лучшие друзья. Вместе с Хомой и Сусликом маленькие зрители окажутся в игровом пространстве, которое с помощью воображения без труда превращается то в опушку леса, то в берег реки, то в небо, полное звёзд.Наталья Макарова, автор инсценировки и режиссёр-постановщик: «Для взрослых жизнь полна полутонов, а дети ясно видят чёрное и белое, правильное и неправильное. Дети с радостью познают мир, умеют быстро заводить друзей и быстро прощать. Мне кажется, взрослым стоит многому у них поучиться".