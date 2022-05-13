Путешествие по Каме: курс на Заречный
С запуском пароходства открывается и летний сезон, говорит Елена Соловьёва. Для неё — владельца дома в Заречном — путешествие по Каме единственный способ добраться до деревни. Елена Соловьёва: "Автобусов нет, это единственный транспорт, на котором мы ездим. Выбирать не приходится. Хорошо, что они днем стали ходить. Это же едешь к себе домой, там всё красиво".
Живописные места: Дворцовая Слудка, Незабудка, Нижние Муллы и жемчужина Пермского района — курорт Усть-Качка.
Здесь можно выйти и погулять. Причём, заботиться о дороге обратно необязательно. Через четыре часа теплоход вернётся и к 22 вечера вернёт вас в Пермь. Маршрут до Заречного — один из четырех пригородных направлений в новом сезоне. Отправиться можно и в дальние круизы. Этим летом по рекам России из Перми будут ходить 9 теплоходов. Дебютный выход совершил круизный лайнер «Михаил Кутузов» до Казани.
В отличие от недельного круиза на «Кутузове», «Алмаз» прибывает на конечную остановку спустя шесть часов.
Сезон навигации в Пермском крае продлится до сентября: возможность приезжать на дачу регулярно, по понедельникам и четвергам.
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