Путешествие по Каме: курс на Заречный

За местными красотами, или просто потому что другой дороги нет. Открылось речное сообщение между Пермью и Заречным. На шестой причал Пермской набережной прибывает самый популярный речной трамвай в городе. Во главе судна «Алмаз» капитан Евгений Гончаров. В руках штурвал 50х годов — дерево и бронза — куда надежнее современных аналогов.После затяжной зимы, судно вновь выходит в рейс. Сегодня курс на посёлок Заречный. Впереди 16 остановок. Проезжаем как районные центры — Краснокамск, поселок Уральский — так и небольшие деревни-центр притяжения дачников.С запуском пароходства открывается и летний сезон, говорит Елена Соловьёва. Для неё — владельца дома в Заречном — путешествие по Каме единственный способ добраться до деревни. Елена Соловьёва: "Автобусов нет, это единственный транспорт, на котором мы ездим. Выбирать не приходится. Хорошо, что они днем стали ходить. Это же едешь к себе домой, там всё красиво".Живописные места: Дворцовая Слудка, Незабудка, Нижние Муллы и жемчужина Пермского района — курорт Усть-Качка.Здесь можно выйти и погулять. Причём, заботиться о дороге обратно необязательно. Через четыре часа теплоход вернётся и к 22 вечера вернёт вас в Пермь. Маршрут до Заречного — один из четырех пригородных направлений в новом сезоне. Отправиться можно и в дальние круизы. Этим летом по рекам России из Перми будут ходить 9 теплоходов. Дебютный выход совершил круизный лайнер «Михаил Кутузов» до Казани.В отличие от недельного круиза на «Кутузове», «Алмаз» прибывает на конечную остановку спустя шесть часов.Сезон навигации в Пермском крае продлится до сентября: возможность приезжать на дачу регулярно, по понедельникам и четвергам.