Возле ТРЦ «Планета» откроется большая сельскохозяйственная ярмарка
На ярмарке будет представлена продукция от местных фермеров и организаций: рассада овощей, цветов, саженцы, семена, многолетние декоративные цветы и кустарники, лук и картофель на посадку, ягодные декоративные культуры. В мероприятии примет участие более 10 производителей Прикамья. Ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00 до 14 мая включительно.
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