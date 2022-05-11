Для участников Пермского марафона стартовали бесплатные тренировки

Спортивный комплекс «Спортхолл» запустил бесплатные тренировки по бегу и общей физической подготовке для подготовки к Пермскому марафону. Они будут проходить 3 раза в неделю. В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми сообщили, что занятия помогут спортсменам подготовиться к бегу на дистанции 3 км, 5 км и 10 км.

Тренер будет ждать всех желающих по вторникам, четвергам и воскресеньям на площадке в парке культуры и отдыха «Балатово» на улице Подлесной. Во вторник и четверг тренировки по бегу и общей физической подготовке начинаются в 19:00. В воскресенье к бегу и ОФП добавятся элементы функционально-силовой тренировки. В выходной день занятие начинается в 12:30. При плохой погоде тренировки будут проходить в тренажёрном зале СК «Спортхолл» на Парковом проспекте, 58а. На тренировки лучше всего записываться заранее по телефону: 254-04-45.

