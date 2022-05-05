"Жизнь в красном цвете": атмосфера, грусть и ирония

На малой сцене Пермского Театра-Театра представили премьеру - "Жизнь в красном цвете". В основе постановки, в которой принимают участие оперные певцы, две концертные пьесы одного из крупнейших композиторов 20 века Эдисона Денисова.Спектакль «Жизнь в красном цвете», как ни странно, но можно описать тремя словами – атмосфера, грусть и ирония. В основе – две концертные пьесы одного из крупнейших русских композиторов ХХ века, мастера советского авангарда Эдисона Денисова «Голубая тетрадь» и «Жизнь в красном цвете». Впервые в России представлена сценическая версия этих произведений в рамках одного проекта.«Жизнь в красном цвете» – коллаборация Пермского академического Театра-Театра и Пермского академического театра оперы и балета. Идея соединить в спектакле две пьесы Денисова принадлежит музыкальному руководителю постановки Валерию Платонову. Во время гастролей в Москве дирижер лично познакомился с композитором и получил из его рук стопку партитур, в том числе – партитуры пьес «Жизнь в красном» и «Голубая тетрадь». Спустя почти 35 лет мечта Валерия Игнатьевича исполнилась.Зрителей ждет не только редко исполняемая музыка, непонятные тексты, но и визуально завораживающее зрелище. У музыки в спектакле, несомненно, ведущая роль, но звучащие тексты и сопутствующие звуки тоже невероятно важны. Музыка Эдисона Денисова сложна в исполнении – и непроста в восприятии: композитор звуками рисует хаос, из которого может что-то родиться. Мощное эмоциональное воздействие музыки в разы усилит камерная площадка – на «Сцене-Молот».В этой постановке зрители не услышат каких-то красивых мелодий, запоминающихся, понятных, которые хочется напевать. Но они почувствуют эмоцию, потому что музыка Денисова – рефлексирующая, вызывающая совершенно невероятный спектр чувств.