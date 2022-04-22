В Перми пройдет кастинг на детские роли в новом фильме об Иване Семенове
В Перми с 26 июня по 31 августа пройдут съемки детской полнометражной кинокартины режиссера Антона Богданова под рабочим названием «Многотрудная жизнь Ивана Семенова-2». 27 апреля с 11 до 19 часов в киноцентре «Премьер» (ул. Пионерская, д.17) состоится кастинг на детские роли.
«На него приглашаются смелые и смешные, яркие и веселые «хулиганы» 12-14 лет. Необычная внешность приветствуется! Также пройдет отбор девочек модельной внешности 11-13 лет и крупных мальчиков 15-17 лет», – говорят организаторы кастинга.
. Напомним, съемки первого полнометражного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» проходили летом 2021 года в нескольких пермских школах. Премьера киноленты запланирована на осень текущего года.
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