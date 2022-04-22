На Землю обрушился звёздный дождь
С 22 на 23 апреля наступает пик активности метеорного потока Лириды, говорят сотрудники Пермского планетария. Зрелище не самое яркое, но примерно 20 падающих звезд в час увидеть можно. Лучшее место для наблюдения - за городом, а лучшее время - после 23:00. В следующий раз похожее явление будет 12 августа - это поток Персеиды.
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