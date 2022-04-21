В прокат вышла экшн-драма «Первый Оскар»

21 апреля в российский прокат вышла экшн-драма режиссера Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» (12+). Фильм снят кинокомпанией «Централ Партнершип», кинокомпанией «Новые люди», при участии телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино и ПФКИ. В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Майкл Лернер, Остин Бэсис и др.1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…Вдохновлено реальными событиями: снятый в рекордные сроки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории «Оскара» награды за «Лучший документальный фильм». Это первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.Источник: телеканал "Россия 1"