В прокат вышла экшн-драма «Первый Оскар»
1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…
Вдохновлено реальными событиями: снятый в рекордные сроки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории «Оскара» награды за «Лучший документальный фильм». Это первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.Источник: телеканал "Россия 1"
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