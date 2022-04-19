В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 60 детей и 80 пожилых
По состоянию на утро 19 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 450 674 человека. 1 385 108 человек завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 59 пациентов. Из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 734 человека.
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