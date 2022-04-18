В Перми произошел пожар на набережной

Краевой минтранс скорректировал перечень и сроки субсидирования авиарейсов. Рейсы авиакомпании «Азимут» по маршруту Пермь — Нижний Новгород исключены из перечня маршрутов, субсидируемых из краевого бюджета. «В настоящее время перелеты по данному маршруту осуществляются на коммерческой основе. Возобновление субсидирования возможно при поддержке из федерального бюджета»,— сообщили в минтрансе. Также сокращен период предоставления субсидий на рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Пермь — Казань. Субсидироваться будет период с 31 мая по 1 сентября. В остальное время стоимость полетов будет рассчитываться на коммерческой основе. Программа субсидирования авиаперелетов из Перми в Мурманск и Омск продлена на лето 2022 года. Помимо этого субсидии на маршрут рейса Пермь — Махачкала будут выделяться с января по конец мая, а затем с 20 сентября по конец декабря .