В поселке Яйва затопило центральные улицы
В результате аварии в большинстве домов было отключено тепло, поскольку вода из системы поступает охлажденная. Аварийные службы пытаются устранить проблему, но попытки откачать воду через помпу оказались неудачными. Устранить проблему с отводом талых вод из поселка удастся только после того, как найдут причину. А это будет нескоро, так как ливневая канализация принадлежит частной организации, которая сейчас находится в стадии банкротства.
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