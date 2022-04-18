У православных началась Страстная седмица

У православных началась Страстная неделя - последняя неделя Великого поста, которая предваряет праздник Пасхи. В Перми на Страстной неделе уже с утра наблюдается наплыв прихожан в храмы. Страстная неделя - время молитв, когда прихожане вместе со всей Церковью вспоминают последние дни земной жизни Христа. Каждый день Седмицы - отдельный богослужебный день, когда православные готовятся встретить Великое Воскресение с чистым сердцем и молитвенным настроем.
До 1 мая в пермском храме "Утоли моя печали" будут находиться великие святыни- икона с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и ковчег с частицей честных мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского, чудотворца.
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