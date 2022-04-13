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Пермский хор "Млада" вернулся с гастролей
Уникальность пермского хора состоит в легком акапельном исполнении сложных композиций. Несмотря на академичность, коллектив прекрасно владеет самыми разнообразными техниками. Коллектив по праву считают новатором и экспериментатором в хоровом исполнении.
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