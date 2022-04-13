Пополнение в зоопарке: на свет появились бельчата и козлята
Бельчата похожи на хомячков - у них черно-бело-рыжий окрас. Малыши живут в двухэтажном вольере, иногда спускаются к соседям - патагонскими марам - и воруют у них листочки с ивовых и осиновых веников. В рацион зверьков входят насекомые, яблоки, груши, морковь и кормовая свекла.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Пермский хор "Млада" вернулся с гастролей
Тайны подземелья. Археологи исследуют Соликамский тракт
Вишерский заповедник возобновляет речные путешествия по Вишере
Дом Мешкова приглашает пермяков на новую выставку
В Пермь с гастролями едет Санкт-Петербургский театр «Балет Бориса Эйфмана»
В Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки
"Евгений Онегин" по-новому
Пермского Губку Боба отправят в музей
«ЗаМУРчательная жизнь": книг и котиков много не бывает
В пермский храм привезли две христианские реликвии
Добавить комментарий: