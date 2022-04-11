Тайны подземелья. Археологи исследуют Соликамский тракт

Археологи во время раскопок на территории завода им Шпагина обнаружили еще одну наиболее сохранившуюся часть Соликамского тракта. Построенный в 18 веке возле Егошихинского медеплавильного завода, тракт соединял его с Мотовилихинским медеплавильным заводом, а далее уходил на север. Дорога шла по прибрежной полосе Камы и постоянно заливалась дождевой и паводковыми водами, поэтому основание дороги было выполнено прочно - ученым удалось проследить не только технологию возведения дороги, но и даже этапы ее реконструкции.Во время раскопок археологи также нашли следы жилых кварталов, располагавшихся вдоль Соликамского тракта в месте слияния Егошихи и Камы. Обнаружены остатки построек, очевидно, принадлежавших портовому хозяйству. Считается, что эта часть Егошихинского поселка была наиболее оживленной, в том числе в экономическом плане - здесь с 20-х годов 18 века работала ярмарка, о чем свидетельствуют находки монет, предметов декоративного искусства и торговой посуды.