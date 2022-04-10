Вишерский заповедник возобновляет речные путешествия по Вишере
Вишерский заповедник сообщил, что в этом сезоне возобновляет речные путешествия по Вишере. Трамвайчик будет ходить по двум маршрутам: до камня Ветлан и до камня Говорливый.
Прежде, чем полюбоваться достопримечательностями, туристам надо будет самостоятельно добраться до Красновишерска. Посадка на речной трамвай происходит на производственной базе заповедника «Вишерский» по адресу: Красновишерск, ул. Речная, 6. Туда же теплоход и вернется после завершения путешествия.
Продолжительность поездки на Ветлан - 2 часа, стоянка - 20 минут. Стоимость взрослого билета - 600 рублей, для детей от 4 до 12 лет - 300 рублей.
Поездка до камня Говорливый продлится 6 часов, стоянка 60 минут. Взрослый билет - 1200 рублей, детский - 600 рублей.
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