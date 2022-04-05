Дом Мешкова приглашает пермяков на новую выставку
Дом Мешкова приглашает пермяков и гостей города посетить новую экспозицию «Украшения женщины – красота мира», где представлено более ста уникальных предметов 18-20 веков из собрания Российского этнографического музея» (Санкт-Петербург).
Особенностью выставки является разнообразие материалов, из которых выполнены украшения: металл, стекло, бисер, кожа, мех.
Тематические разделы включают комплексы украшений народов России и соседних территорий: «Украшения русских», «Украшения украинок, белорусок и молдаванок», «Украшения финно-угорских и тюркских народов Поволжья», «Северо-Запада России и Прибалтики», «Украшения народов Сибири», «Кавказа», « Средней Азии и Казахстана». Предметы для каждого раздела подбирались так, чтобы демонстрация художественных традиций и своеобразных способов обработки тех или иных материалов ярко проявила самобытность культуры разных народов.
В Перми выставка будет работать до 9 июня.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Пермь с гастролями едет Санкт-Петербургский театр «Балет Бориса Эйфмана»
В Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки
"Евгений Онегин" по-новому
Пермского Губку Боба отправят в музей
«ЗаМУРчательная жизнь": книг и котиков много не бывает
В пермский храм привезли две христианские реликвии
Две полосы и ливневая канализация. Археологи показали часть Соликамского почтового тракта
Библиотека им. Горького открывает выставку к 8 Марта
"На круги своя". "БА-БА-ТУ" отмечает юбилей
Масленица: в ПДНТ «Губерния» отмечают «Заигрыш»
Добавить комментарий: