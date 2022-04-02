В Пермь с гастролями едет Санкт-Петербургский театр «Балет Бориса Эйфмана». Всего будет два спектакля на сцене ДК Солдатова. 6 и 7 апреля пройдут показы спектакля «Роден, её вечный идол», а 8 и 9 апреля будет представлена «Анна Каренина». Первый спектакль посвящён судьбе и творчеству французского скульптора и его музы. Хореограф говорит, что его работы о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе.

Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Пермь заслуженно считается третьей столицей балета после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас любят балет, понимают балет. У нас очень хорошее хореографическое училище. Приезд сюда такого прославленного коллектива - это событие. Театр имеет несколько золотых масок, Бориса Эйфмана считают одним из лучших хореографов мира. Великолепная труппа и в ней очень много выпускников нашего хореографического училища".

Гастроли Санкт-Петербургского театра проходят в рамках проекта администрации Перми «Лучшие театры России – юбилею города». В прошлом году жители города уже увидели 8 спектаклей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Среди них - «Евгений Онегин», «Ветер шумит в тополях», а также «Фальшивая нота».

Василий Головин, начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми: "В этом году в сентябре мы продолжаем реализовать наш проект «Лучшие театры России», к нам приедет «Театр у Никитских ворот». Привезут к нам три спектакля. Билеты также будут в продаже, на сегодняшний день все соглашения достигнуты. Этот проект мы будем реализовывать и в этом, и в следующем году. Приглашаю более активно наших жителей приходить на эти спектакли".