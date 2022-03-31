В Индустриальном районе Перми откроются две городские ярмарки
В Индустриальном районе Перми сегодня откроются две городские ярмарки. Площадки расположатся на улице Мира, 39 и на улице Советской Армии, 33. Ярмарки будут работать три дня – с 31 марта до 2 апреля. Время работы с 12:00 до 20:00 часов. На ярмарке будет представлена продукция от местных производителей.
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