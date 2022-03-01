Масленица: в ПДНТ «Губерния» отмечают «Заигрыш»
В Пермском доме народного творчества "Губерния" 1 марта начинаются крошкины масленицы, программы для самых маленьких «Как Валенька и Варенька масленичали». Это понятный и увлекательный рассказ о русских масленичных традициях. Вечером можно собраться, чтобы послушать «Сказки с припёком» этно-исполнительницы Марины Сухановой.
Как празднуют Масленицу в ПДНТ "Губерния", выясняла Марина Печёнова.
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