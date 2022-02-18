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← Нежданная гостья. В поисках еды рыси всё чаще выходят к людям

В пермском музее «Хохловка» пройдет Масленичная неделя

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» подготовил интерактивные программы, приуроченные к Масленице. Каждый день с 28 февраля по 6 марта в музее будут разыгрываться основные события масленичной недели: масленичное ряжение, гостевание, народные игры. Гости разучат частушки и кричалки на встречу весны, примут участие в мастер-классах и в традиционном обходе дворов.
В воскресенье, 6 марта – «Целовник», «Прощеное воскресенье» – в музее пройдут интерактивные фольклорные программы, мастер-классы. Гости «Хохловки» смогут своими руками сделать масленичных кукол, берестяные маски, лубочные картинки, костюмы и атрибуты для ряжения, побывают на экскурсиях и выставках, зайдут в торговые ряды, услышат масленичные песни и частушки под балалайку и гармошку в исполнении фольклорных коллективов Перми и Пермского края.
Из-за ограничений, связанных с covid-19, в «Хохловке» не будет массового гуляния в последний день масленичной недели. Обряд прощания с Масленицей пройдет в камерном формате, зато несколько раз в течение дня. Каждый гость музея может сделать свое небольшое масленичное чучело и отнести к месту сожжения.
Организаторы обращают внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет с учетом мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором. В том числе гостям необходимо соблюдать масочный режим. Для участия в фольклорных интерактивных программах необходима запись по телефону: +7(342) 259-22-01.

Метки: Культура, в Пермском крае, Анонс

Опубликовано: 18.02.2022 в 08:45 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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