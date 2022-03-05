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"На круги своя". "БА-БА-ТУ" отмечает юбилей

Во Дворце культуры имени Солдатова сегодня вечером состоится праздничный концерт ансамбля «Ба-Ба-Ту». Он приурочен к 30-летнему юбилею коллектива. В программе: русские народные, казачьи и национальные еврейские песни в авторских аранжировках, с использование фольклорных инструментов.
Поздравить юбиляра придут ансамбли «Ярмарка», «Ромэн», «Воскресение», группа «Пермская чечетка», новый проект «Дудари», популярный певец Александр Андронов. Также в программе много других сюрпризов и музыкальных подарков для зрителей и поклонников «Ба-Ба-Ту».

Опубликовано: 05.03.2022 в 15:37 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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