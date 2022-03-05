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"На круги своя". "БА-БА-ТУ" отмечает юбилей
Поздравить юбиляра придут ансамбли «Ярмарка», «Ромэн», «Воскресение», группа «Пермская чечетка», новый проект «Дудари», популярный певец Александр Андронов. Также в программе много других сюрпризов и музыкальных подарков для зрителей и поклонников «Ба-Ба-Ту».
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