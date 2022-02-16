Нежданная гостья. В поисках еды рыси всё чаще выходят к людям

Среагировали по-разному, но большинство нервно. В Березниках средь бела дня объявилась рысь. Как затем выяснилось, это не первый визит хищницы в город, ее гонит сюда голод и охотничий инстинкт. Кому стоит поберечься?До того как взять курс в сторону леса, рысь успела погулять среди домов нового Березниковского микрорайона, эта часть ещё не заселена, однако хищника заметили строители, они и успели снять зверя.

Олег - один из тех, кто внезапно принял участие в фотоохоте, причём встреча с диким зверем не первая, рассказал мужчина. Однажды столкнулся с медведем в лесу, сейчас вот с рысью в черте города.

Олег Силин: "Видно, что она не боится людей, спокойно прошла, ушла, люди здесь ходили, там человек снег убирал, кто-то здесь ещё был".

Сделали и фото. Чтобы было понятно, что зверь был не мал, запечатлели следы, сравнив с ногой и рукой человека. А вообще визит был не особо долгим, вспоминает Олег.

Специалисты советуют, если увидели рысь - не надо пробовать поиграть или погладить, когти и зубы у хищника острые, и неизвестно, как он себя поведёт, так что лучше наблюдать издалека.

Причина по сути одна - поиск пищи. Когда в лесу её не хватает, звери выходят к людям. И это явно тот самый случай, есть, где еду поискать и даже поохотиться.

Андрей Лоскутов, государственный охотинспектор Березниковского ГО: "Лёгкая добыча пропитания - наличие контейнерных площадок, отходов, наличие на площадках грызунов, наличие бродячих кошек, мелких собак – приводит к тому, что дикие животные выходят на окраины города".

Если есть желание рассмотреть хищника вблизи, можно прийти в зоопарк - здесь целое семейство, и по словам сотрудников, мясо - блюдо любимое и в неволе, и в природе, но человека рысь вряд ли будет рассматривать в качестве добычи.

Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "В случае опасности они могут напасть, в любом случае, это хищное животное, а у него естественная реакция - это нападение".

А бывает и так, что люди приходят на выручку дикому зверю. Вот недавний пример из Добрянского округа, когда поймали истощённого рысёнка - выходили, откормили и отпустили домой, в лес.